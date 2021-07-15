Афины , , 11:49 — REGNUM Три из четырех греческих преподавателей (73%) вакцинированы против коронавируса или назначили встречу для этого, заявила министр образования Ники Керамеус 14 июля в интервью телеканалу Alpha TV.

Скорая помощь. Греция Jean Housen

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Керамеус также заявила, что школы и университеты откроются осенью, хотя при этом выразила мнение, что Греции нужно еще больше людей, идущих на прививку.

«С сентября все учебные заведения будут работать в обычном режиме. Откроются университеты, школы, профессиональные училища и т. д. У нас в арсенале есть вакцины, но мы все еще далеки от достижения коллективного иммунитета», — заявила министр.