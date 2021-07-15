Мехико, 15 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Компания Lamborghini в честь 10-летия присутствия на мексиканском рынке представила спецверсии Huracan Evo.

Lamborghini Lamborghini Huracán Mexico Edition

Модели спецсерии представляют четыре ключевые темы мексиканской культуры: Vita (Жизнь), Morte (Смерть), Sogno (Мечта) и Tempo (Время). Данные модели были созданы дистрибьютором марки Grand Chelem совместно со студией Ad Personam.

Кузов Lamborghini Huracan Evo в спецверсии Vita окрашен в особый оттенок зеленого Verde Ermes в сочетании с золотистыми элементами Oro Elios. Установленный внутри модели шестиугольник с изображением орла символизирует свободу и удачу.

Huracan Evo Morte Edition получил эмблему с черепом. Цвет кузова модели под названием Blu Astraeus дополняют бронзовые акценты Bronzo Serse. При этом экстерьер новинки сочетается с внутренней отделкой Blu Teia Vintage.

Huracan Evo Sogno Edition украшает плашка с двуглавым драконом. Этот автомобиль отличается от остальных светло-голубым кузовом с золотистыми акцентами. Спорткар Sogno напоминает о мифических существах мексиканского фольклора.

Последняя модель спецсерии Huracán EVO Tempo Edition символизирует дружбу Lamborghini и Мексики. Он получил знак змеи, которая олицетворяет переосмысление себя через сброс кожи.

Напомним, в конце мая компания Lamborghini представила новый суперкар Huracan Super Trofeo EVO2 с широкофюзеляжным комплектом кузова Wild Aero.

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