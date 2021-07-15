Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, 15 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. На станции Чернышевск в Забайкалье 15 июля пришлось останавливать железнодорожное движение из-за того, что на перегоне Урюм — Нанагры Забайкальской железной дороги в Могочинском районе произошел сход вагонов двух грузовых поездов №2517 и № 2300.

МЧС Сход железнодорожных вагонов в Забайкалье

Повреждена опора контактной сети. Пострадавших нет, информирует территориальное ГУ МЧС РФ.

Всего для ликвидации последствий привлечено 343 человека 50 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек четыре единицы техники.