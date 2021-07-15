Белгород, 15 июля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Восьмилетний мальчик погиб во время купания в реке в Пикник-парке Белгорода. Ребёнок ушёл купаться без присмотра взрослых, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место на пляже, где купаться запрещено

Школьник 14 июля отдыхал с родственниками на берегу реки Северский донец в Пикник-парке. В компании других детей, без сопровождения взрослых, он отправился в воду. На берегу пляжной зоны установлены таблички о том, что купание в этом месте запрещено.

Следователи проводят проверку. Опрошены родственники мальчика и очевидцы происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела для дачи правовой оценки действиям лиц, виновных в гибели ребёнка, в том числе должностных.