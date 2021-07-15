Париж, 15 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В онлайн-сервисе GOG стартовала бесплатная раздача игр Syberia и Syberia II. Об этом 15 июля сообщает издание PC Gamer.

Syberia

Раздача стала частью масштабной акции, посвящённой проектам от разработчиков из Франции. В рамках её проведения со скидкой можно приобрести такие игры как Prey, Absolver, GreedFall и A Plague Tale: Innocence.

Напомним, что разработкой игр Syberia занимался бельгийский разработчик Бенуа Сокаль. Он скончался 28 мая 2021 года после продолжительной болезни.