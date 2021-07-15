Москва, 15 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Во время учений в семи регионах России расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400 соединений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) развернули новые боевые позиции. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба ЦВО.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Военнослужащие соединений и воинских частей ПВО, дислоцированные на территории семи субъектов Российской Федерации, совершили марши в новые позиционные районы несения боевого дежурства, оборудовали основные, запасные и ложные боевые позиции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что расчеты С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» отработали защиту административных объектов и территорий от средств воздушного нападения условного противника.

Кроме того, указывается, что для обеспечения самоприкрытия систем ПВО были задействованы зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», а боевые расчеты С-300 и С-400 после условного боевого применения заняли запасные боевые позиции.

При этом добавляется, что в маневрах было задействовано свыше 300 единиц техники и около 1 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупнейшие военные учения под названием Talisman Saber под руководством США начались в Австралии.