Вашингтон, 15 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Американский блогер Хантер Эхо (настоящее имя — Хантер Эчимович) принёс извинения своей бывшей девушке, актрисе Милли Бобби Браун. Об этом сообщило издание TMZ.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала Очень странные дела

Блогер признался, что ему не стоило рассказывать об отношениях с актрисой в прямом эфире. Эчимович отметил, что в момент трансляции он был пьян и ему следовало «заткнуться».

Как ранее сообщает ИА REGNUM, Хантер Эчимович рассказал подписчикам, что несколько месяцев проживал дома у Милли Бобби Браун. Актрисе сериала «Очень странные дела» на тот момент было всего 16 лет, а блогеру — 20 лет.