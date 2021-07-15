Магнитогорск, Челябинская область, 15 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области бывшая заведующая детским садом осуждена за присвоение более 960 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Https://pixabay.com Деньги

Приговор вынес Ленинский районный суд. По данным следствия, 65-летняя гражданка возглавляла учреждение с января 2014-го до мая 2019 года. В этот период она и похитила деньги. Это произошло путём фиктивного трудоустройства и завышения выплат работникам.

Суд назначил этой даме полтора года условно с таким же испытательным сроком.