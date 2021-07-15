Вашингтон, 15 июля 2021, 11:34 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал руководство России привлечь к ответственности тех, кто совершает нападения на работников СМИ и гражданских активистов.
Заявление, которое Блинкен опубликовал в своем Twitter, приурочено к годовщине убийств журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова.
Как сообщало ИА REGNUM, Пол Хлебников был убит в Москве 9 июля 2004 года. В заказе его убийства подозревали одного из лидеров международных террористов, базировавшихся в Чечне, Хож-Ахмеда Нухаева, недовольного написанной о нем Хлебниковым книгой под названием «Разговор с варваром».
Сотрудница правозащитного центра Наталья Эстемирова была похищена и убита в 2009 году в Грозном. Ее убийство остается нераскрытым.