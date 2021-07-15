Москва, 15 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 5237, достигнув показателя 1 448 835 случаев. Об этом 15 июля сообщили в столичном оперштабе.

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Накануне медики выявили в Москве 3966 случаев заражения, что стало минимальным показателем за последние дни.

За сутки госпитализированы 1482 человека, умер 101 пациент. 609 пациентов московских стационаров находятся на ИВЛ. За сутки поправили здоровье и были выписаны 7855 человек.

Напомним, третьи сутки подряд в России обновляется максимум по числу умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией. За 24 часа от ковида умер 791 человек.