Куала-Лумпур, , 11:33 — REGNUM Министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хусейн подчеркнул важность укрепления сотрудничества АСЕАН и США в преодолении проблем кибербезопасности и трансграничных преступлений, сообщает индонезийская газета Republika.

Флаг Малайзии Eric Teoh

«Сторонам необходимо более тесно сотрудничать в области цифрового развития», — заявил глава МИД Малайзии.

Стороны также обсудили ситуацию в Мьянме, борьбу с COVID-19 и ситуацию в Южно-Китайском море.

По словам Хишамуддина Хусейна, поддержка Малайзии Палестины никогда не ослабеет. Малайзия будет продолжать оказывать Палестине гуманитарную помощь.

Глава МИД Малайзии также поблагодарил Соединенные Штаты за передачу одного миллиона доз вакцины Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии приветствовала возвращение Соединенных Штатов к многосторонности и призвала США играть более позитивную роль в регионе.

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