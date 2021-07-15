Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Бывший вице-президент США Майкл Пенс обвинил 14 июля нынешнего американского лидера Джо Байдена в том, что «пошел на попятную перед коммунистическим Китаем», сообщает New York Post.

«Американцы всех политических убеждений теперь признают, что китайский режим имеет враждебные намерения по отношению к Соединенным Штатам и нашим союзникам», — заявил Пенс, выступая в Heritage Foundation, где он является почетным приглашенным научным сотрудником.

По словам, бывшего вице-президента США, в условиях разрушительной всемирной пандемии, усугубляемой отсутствием прозрачности в Пекине, понятно, что «китайским лидерам нельзя доверять».

"Однако, несмотря на этот новый национальный консенсус, администрация Байдена и Харрис уже идет на попятную коммунистическому Китаю», — продолжил Пенс.

«Они присоединились к Парижскому климатическому соглашению, позволив Китаю безнаказанно загрязнять окружающую среду. Они присоединились к контролируемой Китаем Всемирной организации здравоохранения, не потребовав ни единой уступки после провалов на протяжении всей пандемии», — добавил он. — И они прекратили расследование нашей администрации о происхождении пандемии коронавируса».

Бывший вице-президент также назвал «влиятельные деловые круги и знаменитостей в нашей собственной стране, которые открыто поддерживают коммунистический режим и подстрекают к нему».

«Пекин использовал ненасытный аппетит современной корпоративной Америки к выходу на рынок и вынудил топ-менеджеров, спортсменов и артистов не только воздерживаться от критики коммунистического режима, но и во многих случаях активно воспевать его», — сказал Пенс.