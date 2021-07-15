Красноярск, 15 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 15 июля подтверждено 83 160 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 468 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе края.

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В списке выздоровевших в Красноярском крае — 71 999 фамилий. За последние сутки от COVID-19 вылечились 125 красноярцев.

По данным оперштаба, жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 16 жителей Красноярского края. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 4136 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Красноярском крае был подтверждён 451 случай заражения коронавирусом, выздоровели 115 человек, скончались 15 ковид-пациентов.