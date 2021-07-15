Москва, 15 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В МВД РФ предлагают отменить обязательный технический осмотр для легковушек и мотоциклов. Об этом в ходе выступления, опубликованного на сайте «МВД Медиа», заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мотоцикл

«МВД России выступило с инициативой отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам», — сказал Черников.

По его словам, соответствующие предложения уже направлены ведомством в правительство РФ.