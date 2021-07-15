Ессентуки, Ставропольский край, 15 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае доведено до суда уголовное дело о взятке, фигурантом которого является экс-сотрудник полиции отдела в городе Ессентуки. Он потребовал 500 тыс. рублей от подозреваемого за непривлечение к ответственности его жены и был пойман за руку при передаче денежных средств сотрудниками ФСБ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За взятку

Из подробностей дела известно, что, являясь следователем отдела МВД, подозреваемый вел расследование в отношении двоих подозреваемых в торговле наркотическими веществами. В ходе производства по делу вскрылась причастность жены одного из мужчин к наркопреступлениям.

Чтобы не привлекать ее к ответственности экс-следователь предложил заплатить сумму в размере 500 тыс. рублей. После передачи денег его задержали.

В настоящее время уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.