Москва, , 11:40 — REGNUM Конституцию Украины можно считать многострадальной. За 25 лет её изменяли шесть раз, а сегодня почти 80% её статей системно и последовательно нарушаются, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 июля в своём телеграм-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Она прокомментировала недавнее празднование на Украине двадцатипятилетия основного закона и заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что украинская конституция — «молодая и мудрая».

«Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось», — написала Захарова.

Конституцию, отметила она, регулярно переписывали «под правящие бригады». Впервые изменения внесли в 2000 году, в последний раз — в 2019-м. Более того, 125 из 161 статьи основного закона сегодня системно и последовательно нарушаются, а «условно выполняются» 36 статей с номинальными или отсылочными нормами. Об этом сообщал директор украинского института политики Руслан Бортник.

«В общем, праздник вышел какой-то неоднозначный», — заключила представитель МИД.

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