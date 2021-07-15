Уфа, 15 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. За сутки 231 случай заражения коронавирусом выявили в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Всего в регионе выявили 44 242 случая заражения этой инфекцией. При этом в республике с ней справились 41 160 человек, в том числе 191 победили коронавирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за прошедшие сутки была констатирована смерть пяти пациентов с COVID-19. Вакцину от этой инфекции в Башкирии получили 779 588 человек, при этом завершили вакцинацию 460 048 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 14 июля, в республике за сутки выявили 222 случая заражения коронавирусом.