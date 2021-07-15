Рыбинск, Ярославская область, 15 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам коммерческого общества, занимающегося розничной торговлей лекарственными препаратами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СКР по Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Заработная плата шести работникам не платилась с мая по июль 2020 года, общий долг работодателя составил 193 678 рублей.

«Задолженность до настоящего времени не погашена. В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела устанавливаются конкретные лица из числа руководства, причастных к совершению преступления. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение исполнения работодателем обязательств по соблюдению гарантированного Конституцией Российской Федерацией права работников на вознаграждение за труд», — отметили в управлении СКР по Ярославской области.

Виновникам невыплаты зарплаты грозит до трех лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей.