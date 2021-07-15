Пенза, 15 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Пензе на остановках повесили расписание движения общественного транспорта с QR-кодами, сообщает 15 июля городская администрация.

QR-код

На остановочных павильонах обновляют трафареты с целью актуализации расписания движения общественного транспорта. Новые таблички уже размещены на 33 остановках с наибольшим пассажиропотоком.

Нанесенные QR-коды позволят горожанам проще ориентироваться в расписании автобусов и троллейбусов. После сканирования кода пользователь будет перенаправлен в приложение, где можно увидеть, когда подъедет нужный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года руководство Пензенской области и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере. В рамках подписанной дорожной карты в области реализуют цифровые проекты по направлениям «Здравоохранение» и «Умный город».

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