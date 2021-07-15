Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с помощью ПЦР-тестов выявлено 1954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 июля в федеральном оперштабе. Таким образом, суточная выявляемость коронавируса в городе возросла на 12 случаев, по сравнению с предшествующим днём.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница, приёмное отделение

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Общее количество подтвержденных фактов заражения за время пандемии в Петербурге достигло 497 789 случаев с марта 2020 года. Из числа заболевших ковидом выздоровели 475 384 человека, в том числе за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 1926 человек.

Не смогли справиться с болезнью и скончались 17 917 человек, из них 108 умерли за последние сутки.

По суточной выявляемости коронавируса Петербург сейчас находится на третьем месте, после Москвы и Подмосковья. По абсолютным цифрам — на втором месте среди регионов РФ.