Бердск, Новосибирская область, 15 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Из санатория города Бердск Новосибирской области эвакуировали 20 человек из-за сработавшей системы пожарной автоматики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл днём 14 июля.

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Выяснилось, что возгорание произошло в душевой комнате на первом этаже трехэтажного здания. Огонь был потушен работниками до прибытия пожарных. В настоящее время для установления причины происшествия на месте работает дознаватель МЧС России.

«Санаторий подключен к системе пожарного мониторинга, благодаря чему сообщение о пожаре было передано в пожарно-спасательную часть без участия персонала, тем самым обеспечив оперативное прибытие огнеборцев и локализацию пожара на ранней стадии», — отметили в ведомстве.