Иркутск, 15 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16−18 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

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«Наивысший класс прогнозируется на территории 19 районов: в Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском районах», — предупредили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, тушить лесные очаги Иркутской области помогает самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны. Аппарат, который вызывает искусственные осадки, поднимали воздух уже дважды.

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