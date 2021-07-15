Оренбург, 15 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России заинтересовалась имуществом бывшего сотрудника полиции, который занимал в УМВД Оренбургской области высокий пост и был недавно отправлен с почестями на пенсию по причине выслуги лет, сообщает портал orenday.ru.

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В суд подан иск, где первый заместитель генерального прокурора России требует обратить в доход государства недвижимость, транспорт, деньги экс-полицейского и членов его семьи.

По данным Генеральной прокуратуры бывший высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел имеет в собственности 13 объектов недвижимости, четыре автомобиля и 17 сберегательных сертификатов на общую сумму 150 млн рублей.

Такая сумма не соответствует доходам экс-полицейского и членов его семьи. Законность происхождения денежных средств не подтверждена. Тайна приобретения дорогой собственности и появления сберегательных сертификатов может быть раскрыта в ходе судебного процесса.