Ташкент, 15 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Жители узбекистанского Джизака, обещавшие поступление в зарубежный вуз за деньги, задержаны при получении взятки. Об этом сообщили в департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Узбекистана.

Дарья Антонова Взятка

Правоохранители задержали двух граждан Узбекистана при получении $5,8 тыс. Они обещали двум абитуриентам поступление в зарубежный вуз через своих знакомых за вознаграждение в $18 тыс.

По данному факту возбуждены уголовные дело по ст. 168 («Мошенничество») и ст. 121 через ст. 28 («Соучастие в даче взятки»).

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