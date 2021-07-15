Калуга, 15 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» им. К. Э. Циолковского в первом полугодии обслужил более 100 тыс. пассажиров, что на 70% превышает пассажиропоток аэропорта за аналогичный период 2020 года и на 75% — показатели 2019 года. Об этом 15 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского аэропорта Елена Галанова.

Посадка самолета

За полугодие аэропортом было выполнено более 1900 взлетно-посадочных операций (включая деловую и частную авиацию, учебно-тренировочные полеты, вертолетные перевозки) и обработано более 420 тонн багажа.

«Международным аэропортом Калуга в 2021 году на постоянной основе выполняются рейсы по 16 направлениям: 11 внутрироссийским и пяти международным (Ереван, Бишкек, Ош, Худжанд, Куляб). Осенью планируется открытие рейсов в Минск (Белоруссия). Также в планах начало выполнения рейсов в Турцию и Египет», — отметила Елена Галанова.

В 2021 году Международный аэропорт Калуга намерен впервые в своей истории обслужить более 200 тыс. пассажиров.