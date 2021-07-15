Москва, 15 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В МВД РФ предлагают стимулировать автолюбителей к добровольному прохождению техосмотра. Об этом ТАСС заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Гибдд.рф Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников

«МВД России располагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — сказал Черников.

По его словам, ведомство направило заинтересованным министерствам и ведомствам предложение о подготовке соответствующих изменений в российское законодательство в области регуляции вопросов технического осмотра автомобилей.