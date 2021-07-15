Москва, 15 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что в РФ может на 32% подорожать соль из-за роста ставок на полувагоны, выглядят надуманными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил председатель совета директоров транспортной компании руководитель московского регионального отделения «Партии роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал соответствующие предупреждения, направленные в министерство транспорта РФ.

Петров Михаил «Соль земли», Нижний Баскунчак

«Цена на аренду полувагонов — почти биржевой инструмент, на неё влияют и конъюнктура, и стоимость металла, и другие факторы, — сказал Пурим. — Так, исторические максимумы аренды полувагонов в 2007 году были выше сегодняшних в два раза, и вопрос о цене соли никто не поднимал. Вообще эта ситуация надуманная. Видимо, производители соли хотят таким образом надавить на собственников подвижного состава — типа «народ без соли останется, начнутся соляные бунты перед выборами».

А на самом деле, как полагает Пурим, скорее всего, собственники подвижного состава с неохотой отдают вагоны под недорогую перевозку, причём груза агрессивного и по отношению к вагону имеющего разрушающее воздействие.

«А с точки зрения конечного потребителя, выглядит это так. В день человек употребляет 10 грамм соли. Килограмм соли стоит 40 рублей, то есть конечный потребитель тратит на неё 40 копеек в день, или 12 рублей в месяц. Подорожание соли на 32% нанесёт урон кошельку потребителя примерно на 3 рубля в месяц», — сказал Пурим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг РФ заявил о том, что нехватки соли в российских магазинах пока не наблюдается.