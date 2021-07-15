Москва, 15 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Исходя из опыта многих компаний в Москве убедить вакцинироваться людей сложнее, чем в регионах, заявил руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим, комментируя обязательную вакцинацию 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих в Москве до 15 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«В Москве у многих формируется «особое мнение», свой взгляд. То, что он не основан ни на фундаментальных знаниях, ни на опыте ближайшего окружения — не принимается во внимание. Иметь особое мнение на всё в Москве — это отличительная черта «новых москвичей», которые тем самым тешат своё самолюбие», — отметил Путирм.

По его мнению, реально достигнуть показателя в 60% к 1 сентября. «Срок надо продлевать и продолжать убеждать людей участвовать в вакцинации. В некоторых компаниях, в частности, в нашей, мы бесплатно вакцинируем и родственников. Надо отметить, что удобнее вакцинироваться на работе и расходы на выездную вакцинацию компания принимает на себя», — пояснил он.

Он полагает, что только очень маленькие компании — смогут достигнуть поставленных показателей. «Сезон отпусков, дачный сезон осложняет вакцинацию. Убеждён, что ещё очень много резервов для совершенствования есть у системы здравоохранения Москвы. Очереди за бесплатным ПЦР — от 10 дней. Доступность процедуры прививки не носит массовый характер. Обычному человеку найти способ вакцинироваться — надо потратить минимум полдня. Необходимо обеспечить шаговую доступность вакцинации — мобильные палатки с бесплатным ПЦР и бесплатной прививкой: на каждой АЗС, в аэропортах, во дворе каждого даже небольшого микрорайона. Для достижения коврового эффекта вакцинации необходимо применять хорошо известные способы сетевого маркетинга и повышения доступности на том же уровне, что и доступность ТНП. По-моему, в Москве магазинчиков, которые продают айкосы больше, чем пунктов вакцинации. Не видно ни одной надписи: Здесь вы можете пройти вакцинацию», — добавил эксперт.