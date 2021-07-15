Вашингтон, 15 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Компания Harley-Davidson представила свой новый кастомный спортивный мотоцикл Sportster S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Harley-Davidson Harley-Davidson Sportster S

Новинка оснащена двигателем Revolution Max 1250T V-Twin. Мотоцикл также получил легкое шасси и премиальную подвеску.

Ожидается, что купить новый байк Harley-Davidson можно будет осенью 2021 года. Стоимость Sportster S будет составлять от 1 519 000 рублей.

Мотобайк лишен традиционной рамной конструкции и получил массивную переднюю шину и практически незаметное крыло, что делает его похожим на классический бобер. На корме мотоцикла глушители приподняты, а узкое седло модель получила от флэт-трекера Harley-Davidson XR750.

Весит Harley-Davidson Sportster S, учитывая полный 11,8-литровый бак, 228 кг. Он получил три режима вождения — Sport (Спорт), Road (Дорога) и Rain (Дождь).

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