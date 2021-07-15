Иркутск, 15 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Спасатели раскрыли подробности операции, в ходе которой удалось не допустить трагедии с маленьким ребёнком и его отцом, которые несколько часов стояли в окне балкона одной из высоток на улице Советской в Иркутске. Информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Цитата из видео Отец и его сын в окне балкона иркутской высотки — на 13-м этаже

Информация о том, что 13 июля на карнизе балкона 13-го этажа стоит мужчина с малолетним ребенком, стала поступать в экстренные службы с 16:00 по местному времени. С этого часа и начался отсчет спасательной операции, к которой подключились сотрудники сразу нескольких ведомств.

Но до их прибытия не совершать фатальную ошибку мужчину уговаривали его соседи по лестничной клетке: иркутянка Людмила Литвинова и ее 16-летний сын Антон. Им удалось привлечь внимание человека, готового на крайний шаг, и, что самое важное, отвлекать его от страшных мыслей до приезда специалистов, имеющих опыт переговоров.

«В этой ситуации их человечность, неравнодушие, участие, умение вести диалог позволили выиграть время», — подчеркнула психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Харинская. Когда она вместе с инспектором по делам несовершеннолетних отделения № 7 муниципального управления МВД «Иркутское» Ксенией Кучиной вошла в их квартиру, Людмила и Антон помогли сориентироваться в ситуации. Благодаря этому были приняты верные решения.

«Во-первых, стало ясно, что выходить в форме на балкон нельзя. Мужчина настроен решительно — при виде сотрудников мог почувствовать угрозу и не пойти на контакт. Он также агрессивно реагировал на появление мужчин в зоне видимости, а значит, следовало на время и этот провоцирующий фактор исключить. Нам дали одежду, мы переоделись в гражданское.

Легенда была создана тут же: мы — новые жильцы, недавно заселившиеся в одну из квартир и планирующие отпраздновать новоселье. Всё происходило очень быстро — наедине со своими мыслями оставлять мужчину было просто опасно», — рассказала психолог.

Валентина Харинская отметила также, что в ходе разговора удалось выяснить, что основное требование мужчины — увидеться с женой, с которой они находились в ссоре:

«И вот этот момент вызывал противоречивые чувства. Было четкое понимание, что это опасно для ребенка, поскольку мужчина использовал сына для манипуляции. Что он мог сделать при виде супруги, предугадать было сложно. С другой стороны, мы видели, что он устал и мог чисто физически не удержать малыша в руках. Необходимо было принимать решение, а не тянуть время».

Психолог также от отметила, что мать малыша особенно нуждалась в поддержке: она несколько раз теряла сознание от стресса, её приводили в чувство люди, находящиеся в квартире.

«И она всё-таки находила в себе силы и вновь выходила на балкон и разговаривала с мужем. Мы ее проинструктировали: она соглашалась со всеми его требованиями», — информирует Валентина Харинская.

По её словам, переломный момент случился тогда, когда мужчина почувствовал поддержку от жены и узнал, что она его простила.

«Требований у него, по сути, больше не осталось, он устал физически. Решение сам принять не мог — мы его старались направить: повторяли, как заведенные, уже в императивной форме, что ребенку нужно поесть, сходить в туалет, а значит, надо вернуться им в квартиру. И предложили перекурить и уже всем вместе отметить «наше прерванное новоселье». И он согласился», — поделилась психолог.

По словам Валентины Харинской, до тех пор, пока мужчина не открыл спасателям дверь, не впустил в квартиру, была определенная прострация и мысль: а что дальше?

«Но вот когда мы переступили порог (а в руках у нас была бутылка водки, которую он просил, какие-то фрукты и даже закуска — их нам в мгновение ока собрали соседи ради поддержания «легенды»), тогда буквально открылось «второе дыхание».

Мы начали по-обыденному суетиться. Мать взяла на руки ребенка, завернула его в плед. Мужчина начал просить у них прощения. Я обратила внимание, что он стеклом поранил ногу, предложила перебинтовать, Ксения принесла аптечку. И это его отвлекло до появления сотрудников полиции.

Знаете, я выдохнула в тот момент, когда сделала последний оборот бинта, завязала узел, и мужчину подняли и повели к выходу. На этом эта ужасающая история завершилась. И все силы мы смогли направить уже на работу с матерью и ребенком. Обоим дать горячий чай, печенье. Заинтересовать мальчугана игрушками», — рассказала психолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Иркутске благополучно завершилась операция по спасению маленького ребёнка, которого отец угрожал сбросить с балкона 13-го этажа. Чтобы предотвратить угрозу, спасатели были вынуждены развернуть на земле «куб жизни», а также выполнить условия ревнивца, который вначале потребовал привести жену. В общей сложности переговоры длились 3,5 часа.

Когда всё завершилось, очевидцы, не сговариваясь, начали аплодировать профессионализму и выдержке тех, кто предотвратил трагедию.

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