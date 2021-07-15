Вашингтон, 15 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Модель Хейли Бибер опровергла слухи об эмоциональном насилии со стороны её мужа, певца Джастина Бибера. Она опубликовала пост на эту тему в историях своего Instagram-аккаунта.

Lou Stejskal Джастин Бибер. 2015

Модель объяснила, что они не ругались с Бибером после его концерта. «Я отлично провела время и была окружена большой любовью. Любое другое изложение фактов, распространившееся вокруг, лживо. Не верьте негативу этих кретинов!» — высказалась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети появился ролик, в котором Джастин Бибер после концерта что-то объясняет Хейли Бибер и активно жестикулирует. Пользователи решили, что певец кричит на супругу и обвинили его в эмоциональном насилии.