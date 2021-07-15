Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 июля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В популярный многопользовательский шутер Hunt: Showdown добавили дом Шрека — персонажа одноимённого анимационного фильма. Об этом сообщило издание gameinformer.

Цитата мф Шрек. реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Кадр из мультфильма «Шрек»

https://twitter.com/jackfrags/status/1414914056209715200

Дом Шрека можно обнаружить на карте DeSalle, недавно добавленной в дополнении Beast Hunter. Роликом с демонстрацией необычной находки поделился блогер JackFrags.

Hunt: Showdown — это игра, в которой геймеры охотятся на чудовищ ради награды. Одной из особенностей проекта является перманентная смерть персонажа и необходимость заново «прокачивать» уже другого героя.