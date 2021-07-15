Старый Оскол, Белгородская область, 15 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Экономить воду в условиях аномальной жары просит жителей Старого Оскола Белгородской области мэр Александр Сергиенко. В системе городского водоснабжения вводятся ограничения по давлению, написал он на своей странице в социальной сети.

Torange.biz Шланг для полива . Вода

Глава города отметил, что власти постоянно вводят в эксплуатацию новые скважины и более мощные насосы, чтобы покрыть растущие нужды города и сёл. В обычных условиях этого достаточно, но во время аномальной жары вода быстро заканчивается.

«Не секрет, что Белгородская область и наш округ не богаты водными ресурсами. Чтобы пополнить запасы в горрезервуарах, в ночное время вводятся ограничения по давлению. Прошу вас отнестись к этой вынужденной мере с пониманием, а также использовать воду исключительно в целях жизнеобеспечения! Пожалуйста, воздержитесь от полива газонов и заполнения бассейнов в ближайшие дни!» — попросил мэр.

Подписчики отмечают, что сутками сидят без воды. А когда она появляется в кранах, напор очень маленький.

«А можно узнать, где находятся эти новые скважины, знаю только об одной новой, где остальные? Неужели сложно на каждом ИСЖ построить собственные скважины, в этом году уже два месяца идёт жара, а что будет в следующем…» — спрашивает Наталья С.

«Дело не в водоёмах. Два ГОКа в год поднимают очень много грунтовых вод (два водохранилища). Чем весьма нарушают весь водоносный горизонт», — считает Данил П.

В Белгородской области сохраняется сильная жара, в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур воздуха.