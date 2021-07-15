Мэр белгородского города призвал жителей экономить воду
Старый Оскол, Белгородская область, 15 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Экономить воду в условиях аномальной жары просит жителей Старого Оскола Белгородской области мэр Александр Сергиенко. В системе городского водоснабжения вводятся ограничения по давлению, написал он на своей странице в социальной сети.
Глава города отметил, что власти постоянно вводят в эксплуатацию новые скважины и более мощные насосы, чтобы покрыть растущие нужды города и сёл. В обычных условиях этого достаточно, но во время аномальной жары вода быстро заканчивается.
Подписчики отмечают, что сутками сидят без воды. А когда она появляется в кранах, напор очень маленький.
«А можно узнать, где находятся эти новые скважины, знаю только об одной новой, где остальные? Неужели сложно на каждом ИСЖ построить собственные скважины, в этом году уже два месяца идёт жара, а что будет в следующем…» — спрашивает Наталья С.
«Дело не в водоёмах. Два ГОКа в год поднимают очень много грунтовых вод (два водохранилища). Чем весьма нарушают весь водоносный горизонт», — считает Данил П.
В Белгородской области сохраняется сильная жара, в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур воздуха.