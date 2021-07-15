Сакский район, Крым, 15 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Председателя дачного кооператива, расположенного в приморской зоне, задержали в Сакском районе Крыма по подозрению в незаконных поборах, а также в торговле земельными участками. Об этом 15 июля написал в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сотрудники полиции установили, что председатель кооператива, злоупотребляя своими полномочиями, незаконно взимал с членов кооператива денежные средства. Кроме того, есть доказательства, подтверждающие передачу земельных участков, принадлежащих кооперативу, иным лицам за денежное вознаграждение», — написал Аксёнов.

В пресс-службе МВД Крыма уточнили, что общая сумма денег, присвоенных, по версии следствия, подозреваемым, составила 625 тысяч рублей. В отношении него Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»). Ему грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы сроком до шести лет.