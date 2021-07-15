Якутск, 15 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Якутии действует более 270 лесных пожаров. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Горном, Таттинском и Хангаласском районах, где действуют порядка 35 пожаров на площади свыше 275 тыс. га. Прокуратура требует от уполномоченных органов повысить эффективность тушения лесных пожаров, сообщили 15 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики.

U.S. Forest Service Пожар

Директору национального парка «Ленские столбы» и руководителю регионального Управления Росприроднадзора объявлены предостережения.

По представлению прокуратуры Якутии из резервного фонда правительства республики муниципалитетам выделено 26 млн рублей для привлечение дополнительных сил и средств на тушение природных пожаров.

В 18 лесничествах после вмешательства прокуроров для ликвидации пожаров привлечены дополнительно более 120 человек и 30 единиц техники.

«С начала пожароопасного сезона прокурорами принято порядка 500 актов реагирования», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на утро 15 июля действуют 273 лесных пожара на общей площади 1 317 106 га, тушат 76 возгораний, за минувшие сутки локализовано — 14, ликвидировано — 60. Новых пожаров за сутки обнаружено 17. В тушении задействованы 2161 человек и около 300 единиц техники.