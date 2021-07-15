Минск, , 11:15 — REGNUM Полуподпольно действующий в Белоруссии «Правозащитный центр «Весна» сообщил 14 июля о задержании своего руководителя. Александр Беляцкий перестал выходить на связь с утра, а вечером поступила информация о его содержании под стражей.

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Очередное уголовное дело в отношении Александра (Алеся) Беляцкого ведёт центральный аппарат Следственного комитета республики. О предъявлении обвинений пока ничего не известно.

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Беляцкий был осужден в 2011 году за сокрытие доходов в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. В основу уголовного дела были положены сведения о банковских счетах руководителя нелегально действовавшего «ПЦ «Весна», полученные генпрокуратурой Белоруссии от коллег из Польши и Литвы.

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