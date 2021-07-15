Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Врачи детской городской больницы Святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге борются за жизнь годовалого мальчика. Ребенок был госпитализирован из квартиры с ранением руки. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в дежурной части Приморского района Петербурга.

(сс) marionbrun Операция

Телефонограмма из медицинского учреждения в полицию поступила около 08:00 мск. Врачи сообщили, что к ним поступил годовалый мальчик в тяжелом состоянии.

«Как было установлено полицией, ребенок порезал руку о разбитый стакан самостоятельно», — сообщили в ведомстве.