Уфа, 15 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Шаран возобновились в Башкирии. Об этом 15 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Бассейн

«Наконец-то снова начали работы на вымученном и долгожданном ФОКе в селе Шаран. Из-за недобросовестного подрядчика нам пришлось расторгнуть госконтракт и начать все сначала», — заявил Хабиров, отметив, что в новом ФОКе будет построен бассейн с четырьмя 25-метровыми дорожками.

Рабочие в ближайшее время проведут гидроиспытания чаши и начнут выполнять работы в полном объеме. Завершить строительство планируется уже в текущем году.

Хабиров сообщил, что в 2021 году бассейны будут также достроены в селах Ермолаево Куюргазинского района, Федоровке Федоровского района, Акъяр Хайбуллинского района. Кроме того, в следующем году планируется начать строительство бассейнов в городе Межгорье и в селах Толбазы Аургазинского района, Кармаскалы Кармаскалинского района.

«Считаю, в каждом районе нашей республики обязательно должен быть бассейн, должна быть возможность заниматься спортом, научиться плавать», — подчеркнул глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить многофункциональный спортивный комплекс.