Москва, 15 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг возбуждено в Москве после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба надзорного ведомства.

Pixabay.com Уголовное дело

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Басманная межрайонная прокуратура изучила материал процессуальной проверки о предоставлении подложных сертификатов о вакцинации. Неустановленное лицо предъявило такие сертификаты на порталы государственных услуг, чтобы получить QR-коды для посещения мест общего пользования.

Инцидент произошёл в период с 25 июня по 7 июля 2021 года. Уголовное дело своевременно не возбудили, хотя было достаточно данных о признаках преступления по части 5 статьи 327 УК РФ.

Межрайонный прокурор потребовал устранить нарушения, и дело об использовании заведомо подложного документа было возбуждено. Прокуратура проконтролирует результаты расследования дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за вероятной выдачи поддельных сертификатов о вакцинации начали проверку в Уссурийской городской больнице.

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