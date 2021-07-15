Казань, 15 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Казани начал работать первый электробус, пока в тестовом режиме, сообщает 15 июля городская администрация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробусы

Экотранспорт курсирует по маршруту троллейбуса №3, от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко. Современный вид транспорта рассчитан на 80 пассажиров, в том числе предусмотрено 35 посадочных мест. Запас хода на полностью заряженных аккумуляторах составляет 50 км, максимальная скорость передвижения — 75 км/ч. Электробус оснащен системой климат-контроля и видеонаблюдения. Отдельное внимание уделено маломобильным группам населения — низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают комфортную поездку для всех пассажиров. Электробус бесшумный. Ультрабыструю зарядную станцию оборудовали на конечном остановочном пункте «Речной порт». За 10−15 минут станция позволяет зарядить электробус до 70%. Полная зарядка занимает 24 минуты и будет осуществляться ночью на территории троллейбусного депо №2.

В тестовом режиме электробус будет курсировать по Казани три месяца. В течение этого времени сотрудники исполкома будут собирать отзывы казанцев о новом транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Казани 20 и 21 июля временно ограничат движение транспортных средств с целью безопасного прохождения участников крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.

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