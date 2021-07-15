Москва, 15 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. После уменьшения упаковки с десятка до девяти яиц производители перешли на эксперименты с размером своей продукции. В последнее время в упаковках от некоторых производителей стали встречаться яйца, которые не соответствуют указанной на них категории по весу, то есть весят меньше, чем должны. На фоне удорожания данного продукта это вызывает возмущение у покупателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вес яйца категории С0

С января 2014 года в России введён ГОСТ 31 654−2012 «Яйца куриные пищевые», в котором указано, что продукция делится на пять категорий в зависимости от массы.

Вот только некоторые производители, похоже, забыли о том, что должны соблюдать требования ГОСТ, и стали в более дорогие упаковки «миксовать» более дешёвую продукцию.

Покупатели, заметив несоответствие веса категории, проводят эксперименты и взвешивают приобретенные яйца. Результат радует не всегда.

«Производители куриных яиц совсем обнаглели! Три яйца категории С0, больше которой только СВ, поместились в одну мою не самую крупную ладонь. Второй раз за месяц покупаю яйца, и такое безобразие. Категорийность — это вес яйца, то есть от С3 до СВ — это нарастание веса. Я специально беру крупные, точнее, плачу как за крупные, а получаю как от перепёлки. Сейчас взвесила от двух производителей из коробок, на которых указано С0. У одного вес 62 гр, то есть ниже нижней отметки категории, которая стартует от 65 гр. Это яйцо должно быть в коробке с С1, которое стоит меньше. Для сравнения, стоимость яиц С0 рублей на 10−15 выше, чем на С1. Плюс когда я покупаю яйца крупнее, то мне в выпечку требуется одно, а если там оказалось яйцо категории С1 вместо С0, то уже 2−3. Расход больше — покупать придётся чаще. Выгода производителя тут понятна. Вот только это нечестный приём и, на мой взгляд, нарушает права потребителя. В ту же кучу и «килограмовые» упаковки круп, которые на самом деле весят 800−900 гр, о чём мелко указано на упаковке. А ещё один производитель не самых дешёвых макарон сделал ещё лучше «ребрэндинг» — пачка, раньше весившая 500 гр, стала весить 450 гр, но цена не снизилась. И ведь такие «ловкости рук» стали встречаться всё чаще и чаще, и происходит это на фоне удорожания продуктов питания и спада доходов населения!» — возмущена Анастасия С.

Категории яиц

Напомним, в апреле 2021 года ФАС заявила, что проверит, насколько обоснованным было повышение цен на яйца, которые в марте 2021 года относительно того же месяца 2020 года подорожали сразу на 39%. И хотя позднее продукция подешевела, но, по мнению эксперта, сезонный рост цен на яйца традиционно начнётся уже осенью, в сентябре.