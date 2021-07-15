Душанбе, 15 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Из незаконного оборота в Таджикистане в первой половине 2021 года изъято 1,7 тонны наркотиков, что на 43% больше, чем в январе—июне 2020 года. Об этом 15 июля заявил директор агентства по контролю за наркотиками Хабибулло Вохидзода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

По его словам, за отчетный период правоохранительные органы раскрыли 104 преступления, что на 30% больше, чем в первом полугодии 2020 года. За этот период пресечена деятельность 28 преступных групп.

Вохидзода уточнил, что сотрудники МВД изъяли 819 кг наркотиков, государственного комитета национальной безопасности — 662,6 кг, агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией — 11,7 кг, таможенной службы — 1 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году сотрудники правоохранительных органов в Таджикистане изъяли 2,4 тонны наркотиков.

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