В Таджикистане изъяли 1,7 тонны наркотиков
Душанбе, 15 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Из незаконного оборота в Таджикистане в первой половине 2021 года изъято 1,7 тонны наркотиков, что на 43% больше, чем в январе—июне 2020 года. Об этом 15 июля заявил директор агентства по контролю за наркотиками Хабибулло Вохидзода.
По его словам, за отчетный период правоохранительные органы раскрыли 104 преступления, что на 30% больше, чем в первом полугодии 2020 года. За этот период пресечена деятельность 28 преступных групп.
Вохидзода уточнил, что сотрудники МВД изъяли 819 кг наркотиков, государственного комитета национальной безопасности — 662,6 кг, агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией — 11,7 кг, таможенной службы — 1 кг.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году сотрудники правоохранительных органов в Таджикистане изъяли 2,4 тонны наркотиков.
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