Москва, 15 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В четверг, 15 июля, на курс российской валюты с некоторым негативом воздействуют нефтяные котировки. Они находятся под давлением после сообщения о том, что страны ОПЕК+ договорились о квотах на повышение добычи. В результате цена барреля Brent за 14−15 июля опустилась с рубежей около 77 долларов за баррель ниже 74 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный̆ аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Эксперт подчеркнул, что влияние данного фактора натолкнулось на противодействие других драйверов. Это общее повышение склонности к рискам на финансовых рынках после выступления главы ФРС США накануне. Джером Пауэлл считает высокую инфляцию в США временным явлением и не предполагает сворачивать денежные стимулы в экономике. Это поддержало фондовые индексы, «сырьевые» валюты. Оптимизм добавили и вышедшие сегодня позитивные данные по ВВП, промпроизводству и инвестициям в Китае, поясняет аналитик.

«В результате такого противоположного воздействия рубль в четверг лишь немного слабеет. Вероятна невысокая амплитуда движения его котировок. Инвесторы в течение дня обратят внимание на ежемесячный отчёт ОПЕК, объём промпроизводства в США, Международные резервы ЦБ РФ», — полагает эксперт.

Наиболее актуальный на день диапазон динамики курса составляет 73,8 — 74,6 рубля за доллар, добавил Гойхман.