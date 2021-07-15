Соль-Илецк, Оренбургская область, 15 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция задержала подростка, который причастен к разрушению фонтана в Соль-Илецке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Повреждённый фонтан

В городском парке им. В.И.Ленина оказалась сломана чаша фонтана и фигура орла. О вандализме информация поступила правоохранителям. По горячим следам был задержан несовершеннолетний злоумышленник.

По данным стражей порядка, он столкнул две верхние части фонтана с установленным на нем фигурой орла. Предварительно ущерб, нанесенный муниципальному имуществу, оценивается в 250 тыс. рублей.

Стоит отметить, фонтан введен в эксплуатацию год назад. На благоустройство сквера им. В.И. Ленина выделялось свыше 10 млн рублей, из них более 100 тыс. израсходовано на фонтан.