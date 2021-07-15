Томск, 15 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Опросы и онлайн-исследования, по результатам которых нам говорят о готовности бизнеса к новому локдауну — прекрасный пример того, как хвост виляет собакой, считает депутат Думы Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова. Об этом она заявила ИА REGNUM 15 июля, комментируя новость о том, что российский бизнес потенциально готов к повторению локдауна. Такие результаты показал опрос бизнесменов, организованный сервисом онлайн-исследований Oprosso.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фантазируйте без ограничений

«Нам забрасывают на попробовать идею, что новый локдаун — это совсем не страшно и совсем не больно. Нет, ребята, извините. Реальные предприниматели думают совсем иначе», — отметила Ульянова.

«И вообще, давно пора настаивать на честном отношении государства к бизнесу: закрываете работу предприятия из-за каких-то общественных потребностей — будьте добры компенсировать потери за счёт общественного же бюджета. А сказочки ваши оставьте при себе», — добавила она.