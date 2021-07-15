Киев, , 11:13 — REGNUM Осенью на Украине вновь могут ввести локдаун в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина».

Виктор Ляшко Moz.gov.ua

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Он рассказал, что в данный момент в стране действуют меры, адекватные эпидемиологической ситуации.

«Если мы будем видеть рост по нашим показателям, мы будем готовы переводить определённые области, страну в жёлтый, оранжевый или в красный уровень эпидемической опасности. Адаптивный карантин, который был нами разработан уже для весеннего периода, действенный и эффективный, поэтому мы будем его придерживаться, если будет рост случаев», — сообщил Ляшко.

Министр также призвал людей старше 60 лет вакцинироваться. По его словам, если данная возрастная группа вакцинируется на 80%, то рост числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2 для системы здравоохранения Украины будет некритичным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине случайно испортили свыше 9,3 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.

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