Глава минздрава Украины не исключил возврата к жёсткому карантину
Киев, 15 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Осенью на Украине вновь могут ввести локдаун в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина».
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Он рассказал, что в данный момент в стране действуют меры, адекватные эпидемиологической ситуации.
Министр также призвал людей старше 60 лет вакцинироваться. По его словам, если данная возрастная группа вакцинируется на 80%, то рост числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2 для системы здравоохранения Украины будет некритичным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине случайно испортили свыше 9,3 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer.