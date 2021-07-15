Элиста, 15 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 июля.

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 435 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки несколько сократился суточный прирост числа заражений коронавирусом. Положительный результат теста на наличие инфекции получили 112 жителей Калмыкии.