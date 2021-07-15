Майкоп, 15 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Экокурорт «Лагонаки» будет создан за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте органов исполнительной власти Адыгеи. Курорт планируется разместить на 1,5 тыс. га в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах Абадзеш — Мурзикао, на территории бывшего горного пастбища. Таким образом, курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы.

Фото Алексея Гусева Горы

«До 1992 года данный участок плато использовался для выпаса скота, а после был передан правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику как раз с целью создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях. Теперь этот процесс завершен», — говорится в сообщении.

В сообщении подчёркивается, что «руководство Адыгеи придерживается принципиальной позиции по сохранению уникального природного наследия региона и устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона».

На территории Лагонакского полигона планируется разместить исключительно линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Изменение рельефа при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется, обещают власти. Линейные объекты, технологические дороги планируется выполнять максимально по трассам уже существующих старых дорог и тракторных треков. Гостиницы и парковки, а также инженерное обеспечение будет находиться за пределами заповедника. Курорт не затронет ни особо ценный Фишт-Оштенский массив, ни территории вблизи него. Таким образом, уникальные природные комплексы и объекты Лагонакского нагорья не будут затронуты.