Элиста, 15 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 112 человек, сообщает региональный оперштаб 15 июля. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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На лечении в инфекционных стационарах находятся 593 ковид-пациента, из них в тяжёлом состоянии — 21 человек. Режим самоизоляции соблюдают 2 197 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 23 095 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 21 109 человека.